別想港獨 港澳辦再嗆「香港動亂必介入」

2019-08-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）以及北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）七日針對香港情勢在深圳舉行座談會，港澳辦主任張曉明指出，香港反對修訂逃犯條例的示威規模、影響層面和暴力程度都越來越大，「香港正面臨回歸以來最嚴峻局面」，中央對此高度關注；他未表明是否動用解放軍穩定情勢，但是引用前領導人鄧小平過去談話，指若香港陷入動亂，中央一定介入。

這場座談會有建制派領袖、總商會主席夏雅朗（Aron Harilela）、香港交易所行政總裁李小加等商界領袖，以及港區人大代表逾五百人參與。張曉明表達北京對於穩定香港當前局勢的五點精神，包括止暴止亂，不容鼓吹「港獨」等挑戰一國兩制行為，支持特首林鄭月娥政府和香港警方等。他指此事帶有明顯「顏色革命」特徵，若任由「暴」和「亂」繼續下去，不僅會毀掉香港繁榮穩定，也會毀掉「一國兩制」。中聯辦主任王志民說，反修法事件已成為「關係香港前途命運的生死戰、保衛戰」，「到了退無可退的地步」。

這場座談會僅前五分鐘開放採訪，被外界認為旨在統一口徑，號召建制派支持港府和警方。譚耀宗、梁愛詩、葉劉淑儀等建制派與會人士轉述，張曉明沒說是否出動駐港解放軍，但是提到鄧小平在一九八四年、八七年的香港談話「很有遠見」。

鄧小平一九八七年四月接見出席香港基本法起草委員會委員，表示九七年後香港有人罵中國、罵中共，還是會允許，「但是如果變成行動，要把香港變成一個在『民主』幌子下反對大陸的基地，那就非干預不可。干預首先是香港政府，並不一定要大陸的駐軍出動。只有發生動亂、大動亂，駐軍才會出動。」

張曉明指「光復香港 時代革命」口號是想顛覆特區政府，警告「反中亂港」份子不要打錯算盤，若出現港府無法控制的動亂，中央依法有足夠辦法和力量迅速平亂。

至於反對派提出的五大訴求，張指目前沒有條件成立獨立調查委員會，雙普選是「主權爭奪」，「不要指望中央會在原則問題上讓步」。消息指出，北京研判約有一千名極端暴力份子，背後有外國勢力支持，須大規模拘捕、加速起訴、嚴刑嚇阻暴力升高。

香港多名泛民主派議員批評，張曉明的談話是對港人「文攻武鬥」，授權警方用更大武力鎮壓示威。美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）六日警告北京不要動武鎮壓反送中示威，重演天安門大屠殺；參議員強生（Ron Johnson）則擔心中國在香港透過「代理人」，以某種形式倡導暴力，藉此出兵。

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