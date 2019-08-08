港律師再上街 抗議政治起訴反送中

2019-08-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕三千多名香港法律界人士七日身著黑衣走上街頭，抗議港府律政司在決定是否起訴「反送中」運動相關被告時有政治考量，要求成立獨立調查委員會，以還原事件真相。但律政司不僅未派員接見抗議人士，還態度強硬地否認有所謂政治起訴，漠視要求獨立調查的呼聲。

律政司漠視獨立調查要求

這是香港法律界繼六月六日後，再度為反送中運動走上街頭；與會人士午間從終審法院遊行約半小時來到律政中心，帶隊的公民黨籍法律界功能界別立法會議員郭榮鏗要求與律政司長鄭若驊對話，誓言法界人士不會對政治起訴袖手旁觀；有「香港民主之父」之稱的大律師公會前主席李柱銘，痛斥律政司選擇性起訴，看到黑衣人就立抓立告，白衣人就視若無睹，或遲遲不起訴；大律師公會前主席、資深大律師陳景生則呼籲港府成立獨立調查委員會，尋求事件真相並安定人心。

與會法界人士在現場等候超過一小時，但鄭若驊與律政司刑事檢控科的刑事檢控專員梁卓然，始終沒有出面。律政司稍後發表聲明回應，否認有所謂政治起訴，但對成立獨立調查委員會隻字未提。此外，郭榮鏗引述消息透露，梁卓然曾主張成立獨立委員會處理反送中個案，但遭鄭若驊推翻；律政司隨即發表聲明否認。

參與遊行的法界人士大多西裝筆挺，但也有人自備頭盔與防毒面具等裝備，諷刺警方濫捕與不當動武。一名特意戴上防毒面具到場的陳姓執業律師表示，他在五日金鐘罷工集會上目睹警方發射催淚彈，質疑此舉是否符合用武規章；另一名戴著頭盔參與遊行的實習律師歐陽則說，不確定法界遊行是否會遭警方鎮壓或不明人士攻擊，因此戴上頭盔自保。

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