美連續重大槍擊 川普：罪魁禍首是「網路科技」

2019-08-05 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（5）日晚間在白宮發表談話，針對德州、俄亥俄連續發生的2起大規模槍擊案，他將罪魁禍首指向網路、社群科技容易令青少年容易沉浸於暴力文化，並稱「是精神疾病扣下扳機，而非槍枝本身」，呼籲兩黨放下成見共同推動「紅旗法」（Red Flag Laws）預防槍枝暴力犯罪，並稱將加速重大槍擊案嫌犯的死刑執行。

據白宮直播影片，美國總統川普於美東時間早上10時（台灣時間5日晚間10時）發表談話，他首先慰問受害者、譴責兇嫌表示：「美國必須齊聲譴責種族主義、歧視以及白人優越主義」他強調這些罪大惡極的意識形態必須被擊退，美國沒有容忍仇恨的空間。

但川普話鋒一轉，將罪魁禍首指向「網路科技」以及新興的「社群網路」的威脅，他認為這些科技為偏激思想、精神異常者提供了養分。他稱如果要預防大規模謀殺，就必須「將陽光照進網路的陰暗角落」，川普強調，美國將不會再忽視網路科技所帶來的威脅。

此外，川普認為美國社會不該再繼續推崇「暴力文化」，並舉例電玩視聽等娛樂，指控它們影響青少年的心理，並稱將採取措施減少這類影響。川普呼籲美國兩黨放下成見，共同支持他將推動的「紅旗法」（Red Flag Laws），即「極端威脅保護命令」（Extrime Risk Protection Orders），將加強辨識具有暴力傾向的精神病患者並強制治療或隔離，增加有類似傾向者購買槍枝的難度，川普稱：「扣下扳機的是精神疾病，而不是槍枝本身。」

最後，川普表示，未來將讓犯下大規模謀殺、重大槍擊者的死刑「加速」執行，恐將再次掀起美國社會針對「槍枝暴力」、「憲法第二修正案」、「死刑」、「網路隱私」等議題的論戰。

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