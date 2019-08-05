1週內2起重大槍擊案 美國沃爾瑪堅持不停售槍枝

2019-08-05 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕儘管不到1週內，美國跨國零售企業沃爾瑪（Walmart）便發生2起槍擊案，然而沃爾瑪發言人哈格羅夫（Randy Hargrove）表示，不會因此停售槍枝和彈藥。

根據《法新社》報導，美國密西西比州的沃爾瑪因為有員工心懷不滿，7月30日在店內射殺2名同事、傷及1名員警；過不到1個禮拜，德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪3日發生1名男子手持開火，造成20死26傷。沃爾瑪的創辦人華爾頓（Sam Walton）喜好槍枝，喜愛到美國的槍械彈藥製造商雷明登（Remington）甚至將華爾頓作為一款狩獵步槍的名字。

多年來，沃爾瑪一直在調整槍枝政策，例如1993年停止販售手槍、2015年停止銷售半自動步槍，2018年2月，美國派克蘭（Parkland）佛羅里達州發生槍擊，導致17人人喪生。沃爾瑪將可以購買槍枝和彈藥的最低年齡提高到21歲。哈格羅夫表示，他們的規範已經比聯邦法律嚴格，所有購買槍枝的顧客都要提交背景資料，而沃爾瑪所有的新進員工都必須完成射擊訓練。

然而身為美國最大的連鎖零售業，沃爾瑪因槍枝庫存而備受批評。在德州濫射案後，沃爾瑪在推特發文表示震驚，網友紛紛留言「停賣槍枝！」。

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