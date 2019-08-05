移民德州半年就遇槍擊 77歲翁捨身為妻擋子彈

2019-08-05 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨（4）日驚傳2起大規模槍擊案，德州一名剛剛偕妻移民美國半年的77歲老翁，不幸遭遇槍擊案，捨身為妻擋下數發子彈，現仍接受手術治療中。

綜合外媒報導，77歲的德狄歐斯（Juan de Dios）半年前才偕65歲妻子尼可拉薩（Estela Nicolasa）從墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）搬到美國德州艾爾帕索（El Paso），不幸在昨（4）日的大規模槍擊案中彈。

報導指出，德狄歐斯和妻子一如往常至賣場購物，沒想到剛進門就遭到槍擊，德狄歐斯隨即抱住妻子為其掩護，子彈從德狄歐斯背部穿過才擊中妻子腹部。

德狄歐斯的家人拉莫斯（Norma Ramos）向《路透》表示，德狄歐斯剛進入賣場就遭到兇嫌近距離開槍，子彈從他的背部貫穿身體，擊中尼可拉薩的腹部。

據悉，目前德狄歐斯已經歷數次手術，但仍需繼續動刀修補被子彈貫穿的器官；妻子尼可拉薩在手術後情況穩定。這起槍擊案造成20人喪命，其中有7名墨西哥人，據德州官方表示，兇嫌曾在網路上發表種族主義宣言，疑為仇恨犯罪。

美國昨日連續發生2起大規模槍擊案件，分別於德州艾爾帕索及俄亥俄州岱頓市（Dayton），共造成至少30死53傷。對此，美國總統川普將於台灣時間今（5）日晚間10時發表全國演說。

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