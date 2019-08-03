反送中》「旺角再遊行」破12萬人 改打游擊入夜未散

2019-08-03 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動今（3）日於旺角舉行「旺角再遊行」原遭警方拒絕，協商後准於下午2時30分展開，示威群眾卻「偏離」原遊行路線，分散至旺角、尖沙咀、九龍等地，游擊抗爭，直至深夜仍未消停。

香港反送中運動今（3）日展開「旺角再遊行」，原遭港府拒絕，在協調後警方發出「不反對通知」，遂準時於下午2時30分展開。但示威民眾紛紛「偏離」原訂遊行路線，分散至旺角、尖沙咀、九龍等地。

遊行途中示威者一度嘗試阻斷香港俗稱「紅隧」的海底隧道，疑似想阻斷同時間在香港島上維多利亞公園的「挺港警」遊行民眾的交通，但在討論後決定撤退。

尖沙咀碼頭五星旗被拋入海中

尖沙咀碼頭則有民眾降下中國五星旗，並拋入海中，後被民眾以「香港獨立」的旗幟取代，飄揚空中。其後民眾包圍尖沙咀警署並燃燒雜物，消防員獲報後至現場撲滅。

約晚間9時許，警方在尖沙咀警署附近開第一槍，發射數枚催淚彈，同時間旺角警隊開始向南推進，兩面包抄遊行群眾。約至晚間11時，旺角群眾已散去，但尖沙咀栢麗購物大道仍有民眾與警方對峙，甚至有民眾回往「紅隧」再次阻斷交通。遠在東北方的黃大仙警署也傳出有民眾包圍、破壞警署外牆，再快閃離開，遭警方追捕。

反送中運動至今已數月，香港民眾捍衛自由的意志仍未衰退，今日「旺角再遊行」，再次分進合擊、游擊抗爭，直至深夜。

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