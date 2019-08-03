反送中》多家銀行准8/5彈性上班 花旗：擁抱言論自由

2019-08-03 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕港府修訂《逃犯條例》引發大規模示威遊行，反送中事件儼若成為香港人的日常，港民縱使至今仍被港府及北京政府稱為「暴民」，依舊不放棄以和平抗爭來表達訴求。香港反送中人士日前號召在下週一（8月5日）發動「全港大三罷」行動，呼籲罷工、罷課、罷市，香港最大工會聯合組織「職工盟」已宣布響應。不少銀行，包括花旗、滙豐、友邦及瑞銀，發出內部公告表示，就當今局勢，彈性處理突發狀況。

根據《BusinessFocus》報導，不少銀行內部信件已出表態，包括花旗、瑞銀、滙豐及友邦銀行。花旗香港一姐伍燕儀在內部通告表示，全港罷工將發生，期望訴求可以得到回應，並重申作為一間公司，我們尊重及擁抱言論自由，以及法律所賦與港民對珍愛的城市發聲的權利。如今，香港正面臨一個極度艱辛的時刻，一個前所未見、前景並不光明的局勢。

滙豐內部通告表示，如果突發狀況發生，所有員工可以通知經理，並選擇遠距工作。下周一或許會有潛在的突發情況，提醒員工周末前攜帶筆電回家，並留意新聞及交通消息。

友邦表示，要求員工每一個工作天結束後，將筆電帶回家，以便安排「在家工作」，而這個要求將持續生效，直至公司另行通知。而在不耽誤工作的情況下，員工可選擇罷工。

瑞銀在通告中表明公司會如常運作，但員工若有要求特別的工作安排，亦會彈性處理。員工須事先與主管溝通協調，如遇上交通延誤，亦應即時通知上司。

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