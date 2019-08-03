人民憤怒！羅馬尼亞少女綁架撕票案 內閣官員紛紛下台

2019-08-03 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞15歲少女梅斯沙努（Alexandra Macesanu），上週搭便車回家時遭綁架，隨後她曾3次打電話報案，孰料警方卻龜速處理，導致女孩最後慘死在綁匪手中。案情傳出後羅馬尼亞人民莫不憤怒，紛紛上街怒吼要政府交代，目前已有多名官員下台。

《BBC》報導，羅馬尼亞內政部長莫加（Nicolae Moga）、警察總長布達（Ioan Buda）已因此案解職，最近遭撤職的則是教育部長安德羅內斯庫（Ecaterina Andronescu），因為她在電視上直說自己從小就被教導「不要與陌生人一起上車」，被認為缺乏同情心與不負責任。

據了解，梅斯沙努遭綁架後自行報案求救，警方卻等了19個小時才搜索她被嫌犯拘禁的地方。梅斯沙努的叔叔日前公布了報案通聯記錄，可以聽到女孩希望接電話的警察不要掛斷，但對方卻說自己還有其他電話要處理，置梅斯沙努於不顧。

65歲的兇嫌丁加（Gheorghe Dinca）已被逮捕並承認犯案，他還供稱自己也殺害了另1名18歲少女梅蘭蘇（Luiza Melencu）。警方在搜索其住處時發現人體屍塊，但尚未確認是否與梅斯沙努或梅蘭蘇相符，DNA鑑定結果將於下週出爐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法