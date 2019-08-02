北韓再發射短程飛彈 美國總統川普的反應是...

2019-08-02 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部今（2）日指出，當天凌晨北韓從東部的咸鏡南道永興一帶，向日本海二度發射短程飛行物，據知情人士向美國媒體透露，美政府研判，此次2枚短程飛行物與近期北韓發射的飛行物相似，很可能就是短程彈道飛彈，總統川普尚未對此發表明確看法。

根據《共同社》報導，美國政府發言人在接受電視台訪問時表示，此次北韓發射飛彈的行為，可能是對即將在8月上旬開始的美韓聯合軍演表示抗議；韓國國家情報院也做出同樣的分析，並進一步提出北韓欲在與美國啟動無核化談判前提升國家武器的看法。

這是自7月下旬以來北韓第3次發射飛彈，北韓在7月25日已發射過2枚短程彈道飛彈，7月31日發射的飛行物，北韓官媒對此表示，此類武器是北韓試射新研製的「大口徑控制火箭炮」。

日本防衛大臣岩屋毅為了要加強情報收集以及警戒監視，今（2）日上午召開防衛部門幹部會議；日本政府也透露，目前未發現有飛彈抵達日本的領土和專屬經濟區（EEZ）。

美國總統川普僅回應，「兩枚飛行物是短程彈道飛彈」，但未對北韓有任何譴責，同時也表示不會為此多做討論。

據南韓聯合參謀本部表示，兩枚飛彈發射時間大概在凌晨2點59分以及3點23分；另外，據南韓國家情報院昨（1）日指出，8月內北韓很可能會再次發射導彈，韓國軍方等有關部門都已加強警戒。

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