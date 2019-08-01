天價！ 新加坡豪宅售價52億創紀錄 買家是臉書創辦人？

2019-08-01 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡豪宅再創天價！一棟豪宅日前以2.3億新加坡元（約新台幣52億元）出售，創下星國豪宅售價最高紀錄。

綜合外媒報導，該房地產被定位為優質洋房（Good Class Bungalow，簡稱GCB，俗稱超豪華別墅），賣家是一家私人公司Winringt Investment，由星國上市公司永泰控股（Wing Tai Holdings）執行主席鄭維志（Cheng Wai Keung）和妻子共同擁有。

這棟豪宅在寸土寸金的星國占地7900平方公尺，靠近名店林立的烏節路，附近有被聯合國教科文組織列為世界遺產的新加坡植物園，以及Dyson創辦人戴森（James Dyson）購買的第2棟星國豪宅。

據悉，這棟坐落在納森路（Nassim）的豪宅，購屋合約在今年5月10日簽訂，已於7月4日登記過戶給SG Casa，這是一家信託公司。據消息人士透露，該公司與住在星國的臉書共同創辦人薩維林（Eduardo Saverin）有關聯。

美國私人房地產諮詢公司高緯環球（Cushman and Wakefield）新加坡和東南亞研究負責人Christine Li說，這棟豪宅出售創下了星國房屋總交易價格的最高紀錄。

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