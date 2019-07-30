打壓新聞自由 坦尚尼亞記者被捕

2019-07-30 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕東非國家坦尚尼亞的記者卡班德拉（Erick Kabendera），昨（29日）遭到一群自稱便衣警察的人逮捕，警方今（30日）表示，所有的逮捕程序皆合法，保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）說明，坦尚尼亞政府嚴重打壓新聞自由，近年也有報社被迫關閉，記者遭驅逐出境的事件發生。

綜合媒體報導，卡班德拉的妻子表示，卡班德拉昨日在自家被一群自稱便衣警察的人綁架，但這群人在羈押卡班德拉時並未證明自己的身分。警方今日表示，員警是在證明自己的身分後進行逮捕，所有程序皆合法，目前卡班德拉仍受羈押。

卡班德拉是調查記者，為英國《衛報》等各國媒體撰寫報導。警方指出，之所以將卡班德拉帶到警局，是因為對他的國籍有疑慮，現在已將他交給移民署，並與移民署官員共同調查，以釐清他的身分。

美國的保護記者委員會今日表示，在坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）上任後，開始打擊新聞自由，有報社被迫關閉，也有記者遭驅逐出境，令人越來越擔心記者在坦尚尼亞的安全。並提到2017年11月，坦尚尼亞記者關達（Azory Gwanda）失蹤，至今生死未卜，可能也與政府打壓有關。

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