不認下「動員令」釀元朗攻擊事件 中聯辦嗆：惡意抹黑

2019-07-26 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主黨元朗區議員黃偉賢日前表示，香港中聯辦新界工作部部長李薊貽，11日在當地村代表就職典禮上的發言，等同在向鄉事派下達「動員令」，且與21日發生的元朗無差別攻擊事件有關。中聯辦今晚則表示，個別媒體和社會人士將中聯辦以及元朗暴力事件相聯繫，是在惡意抹黑中聯辦的形象。

綜合媒體報導，黃偉賢23日在電視台節目上表示，本月11日李薊貽，在十八鄉鄉事委員會新一屆執委暨村代表就職典禮上發表演講中途，放下了講稿，開始談香港修訂《逃犯條例》的相關問題。黃偉賢轉述，李薊貽當時說，「希望愛國愛港的村民，不讓這些他形容為暴徒的人，進來元朗生事，進來就一定要趕他們走。」黃偉賢形容，李薊貽的發言，等同是中聯辦向鄉事派下達「動員令」。

黃偉賢指出，李薊貽發言完之後，元朗接連發生，連儂牆遭破壞；派發反送中傳單的年輕人被包圍歐打；17日在元朗當地播放抗爭行動紀錄片的放映會，遭到上百人包圍、打人。

對於21日元朗發生的無差別攻擊事件是否為中聯辦策劃，黃偉賢表示，「我不敢講」。不過，黃偉賢指出，「但動員一定是中聯辦。」

根據「法國國際廣播電台」 24日報導，23日李薊貽在公開場合上遭記者詢問，是否涉及元朗無差別攻擊事件的問題時，一概不予回應。

據「香港中通社」報導，中聯辦表示，「近日香港個別媒體和社會人士在毫無事實根據的情況下，將中聯辦與7月21日在元朗發生的暴力事件聯繫到一起炒作，惡意抹黑中央駐港機構的形象。」中聯辦有關負責人表示，中聯辦就像「740萬熱愛和平、珍惜法治的香港市民」一樣，譴責任何形式的暴力，「堅決反對和譴責『黑色恐怖』、『白色恐怖』，堅決維護『一國兩制』，維護香港的法治秩序和社會穩定。」

香港新界共有27個「鄉事會」共組新界鄉議局。經每4年由村代表選舉產生執行委員會，並由執委會互選產生1名主席同以及至多2名副主席。27個鄉事會主席為新界各區區議會的當然議員及鄉議局當然執行委員，副主席為鄉議局當然議員。

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