港民陣成員涉藏爆炸品案 法院駁回保釋申請

2019-07-23 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續遍地開花，近日警方卻稱在荃灣一棟工廠大廈發現大批爆裂物，並逮捕支持香港獨立的「香港民族陣線」（香港民陣）成員。其中被指涉案的盧溢燊遭控「管有爆炸品罪」，西九龍裁判法院認定盧溢燊再犯機率高，裁定拒絕被告的保釋申請。控方並指因香港民陣已承認盧為該陣線成員，警方將循這方向繼續追查。辯方律師則質疑指控薄弱和不合常理，並懷疑涉案爆炸品是否確實為炸藥TATP。

香港「民間人權陣線」21日再度舉行「反送中」遊行前夕，港警方20日在荃灣一棟工廠大廈內發現大批爆裂物和攻擊性武器，之後「香港民陣」聲明，指該倉庫一直都是用來存放音響及其他宣傳物資，不知為何會出現爆炸品，同時也證實遭警方逮捕的男子為香港民陣成員。

綜合港媒報導，警方在本案拘捕了香港民陣成員盧溢燊，以及香港獨立聯盟成員鄧梓聰和侯姓男子，其中鄧男與侯男已獲警方批准保釋，不過盧溢燊昨日則遭西九龍裁判法院裁定，拒絕被告的保釋申請。報導指出，盧溢燊出庭時並未發言，裁判官則指考慮當前社會形勢，盧溢燊再犯機率高，或對公眾安全構成極大威脅，因此拒絕保釋，全案押後至10月14日再訊。

報導提到，警方是在荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室5號房查獲1.5公斤疑似TATP炸藥，考慮其爆炸威力強勁、性質極不穩定，已先在該大廈頂樓陽台及後樓梯引爆大部分炸藥，僅保留少量樣本作化驗，控方並指現場是土製爆炸品的製造工廠。警方是在倉庫外拘捕27歲無業的盧溢燊，從他身上則搜出單位鑰匙、支付單位租金的單據。

控方也指，香港民陣發言人梁頌恆已承認盧為該陣線成員，警方將循此方向追查，並強調本案案情嚴重，有案例顯示同類控罪個案曾判監12年，控方亦不排除會加控其他控罪，因此反對盧保釋。

不過針對控方相關說法，辯方律師則認為指控薄弱和不合常理，並質疑涉案爆炸品未經檢驗，對警方僅憑肉眼觀察就說是TATP的做法存疑。辯方指出，根據資料，每280克的TATP足以炸毀一架客機，而現場所引爆的TATP約有1.5公斤，但警方引爆時僅燻黑牆身。辯方也提到，盧在倉庫外被警方攔截，但目前並沒有證據證明他對倉庫內藏有的物品完全知情。

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