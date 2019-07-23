疑為反送中被鎖家門外 沙田男子墜樓不治

2019-07-23 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾反送中行動持續，昨日晚間卻發生一起墜樓意外，曾參與反送中遊行的范姓男子，疑似與家人政治理念不同，在爭吵後被鎖在家門外，范男在社群平台透露低落心情，引發友人警覺，隨即報警及在臉書發布協尋啓示，不料卻在范男住處外發現冰冷的遺體，現場則留有8罐啤酒空罐。

綜合媒體報導，香港「反送中」運動持續遍地開花，14日在新界沙田的反送中遊行中有有多達11.5萬人上街，當晚卻發生警方擅自衝入民間營業場所，以武力圍捕示威者的流血衝突事件。而同樣在沙田，位於小瀝源路的廣源邨廣柏樓昨晚間傳出墜樓意外。

據了解，死者為26歲的范姓男子，先前曾參與香港「反送中遊行」，被網友稱為「戰友」，但他與家人先前就曾因政治立場不同，屢次爭吵，昨日晚間返家後，在與家人爭執後更被趕出家門、鎖在門外，隨後范男便在社群平台表達低落情緒，在向友人訴苦時還喝酒，之後更失聯；雖然友人不敢大意，立刻報警並在臉書發佈協尋啟示，不料友人號召數十名朋友前往范男住處尋人時，卻在大樓前空地發現范男冰冷的遺體，之後救護人員雖協助將他緊急送醫，但仍搶救無效，宣告不治。

相關報導提到，范男生前曾坐在16樓的樓梯間喝酒，現場還有8罐啤酒空罐。他也成為反送中示威開始後，第5位輕生的示威者，有網友擔心會有人在仿效，紛紛呼籲大家要撐到底。

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