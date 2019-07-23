白衣惡煞群毆港人 網揭「警黑一家親」：劇本set好的...

2019-07-23 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕港人21日持續遊行反送中，繼當天深夜被警武力驅離後，22日凌晨竟有白衣惡煞現身元朗港鐵站，進行無差別攻擊，造成至少45人受傷，連孕婦也難逃被打命運。特首林鄭月娥昨面對媒體時，卻先譴責示威者包圍中聯辦，才談及元朗暴力案。事件發生後，網路上流傳數張截圖，網友似從中發現一些端倪，並質疑那是「香港警黑政一家親」的證據，引發大批鄉民熱議幫「高調」。

該批網路截圖中，除有一名屯元區警察在臉書分享預告資訊，「元朗六鄉已準備好。元朗酒樓、茶客全白衫、備戰中。元朗準備大量藤條教仔」；還有眼尖鄉民在白衣人合照中，找出一名「很眼熟的」，並指其疑為「九龍泰拳王」。

此外，還有香港經濟日報副社長石鏡泉日前在撐警集會上口出「藤條教訓論」等言論，以及顯示被稱「中聯辦乾兒子」的議員何君堯，「剛好吃飯路過遇到穿著白衣的粉絲們」，同時被起底與其同行的人，不僅疑是黑道，親友還似警察；種種巧合讓網友不禁質疑「劇本都是寫好的」。

網友解釋，「先從撐警集會丟梗，然後突然隔天就都動員完畢了」，接著「人數，警察巡邏時間與抵達現場時間差」，同時有組織地闖入、攻擊與解散，「這你要說是民間自己組織的嗎？」

鄉民們見狀直呼「推」、「高調」、「中國慣用伎倆」、「看破手腳」、「一國兩制命都是黨的」、「希望不會被刪文」、「香港人辛苦了」；不過也有網友認為這樣的分析可能是「陰謀論」、「看圖說故事」。

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