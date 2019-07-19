中國驚世公司！ 員工僅2人、營收掛蛋 近5萬股東被坑殺

2019-07-19 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海證券交易所19日起暫停「ST毅達」公司的股票上市，因為該公司原定應在今年4月公布的財報拖到6月28日才公布，內容還相當嚇人，「營業收入0元，員工2人」，近5萬名股東活活被坑殺。

綜合外媒報導，中國「ST毅達」公司16日晚間指出，已收到上海證券交易所的「自律監管決定書」，當局決定從19日起暫停該公司股票上市，該公司董事會對股東們發出警告，「公司股票可能存在終止上市的風險，請廣大投資者注意投資風險。」

中國「ST毅達」公司股票被暫停上市的起因為，中國2019年4月財報披露季時，「ST毅達」的財報遲遲「難產」，直至6月28日才公布出來，這並非該公司首次拖延公布財報，此次揭露的內容被中媒形容「驚為天人」，「ST毅達營業收入0元」，這已是連續第2年出現這種情況。

公司高層全部失聯 員工剩2人

財報內容還提到，上市公司股東淨利潤「虧損0.078億」人民幣，約為台幣3500萬元，該公司2018年報中的該項數據為「虧損4.98億」人民幣，約為台幣22.4億元，且獨立董事、監事、高級幹部與工作人員已全數失聯，公司印章、證照與財務資料也都不見了。

財報內容指出，「ST毅達」公司目前的總員工人數為2人，「分別為2019年3月14日、3月15日董事會決議新聘任的總經理肖學軍和財務總監錢云花」；截至中國官方決定暫停該公司股票上市為止，「ST毅達」總股東數達4.91萬戶，更有3家持倉機構，恐怕全數被坑殺。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法