習近平慘了！解放軍將領被策反 機密文件洩美國

2019-07-14 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平轄下的1名解放軍高級將領，其親生兒子被美國中情局策反，就連該名將領最後也都成為美國間諜，遭中方逮捕，中國官方並未對此出面說明詳情，但有不願具名的內幕人士指稱，中方察覺此間諜案是因俄國通報。

根據香港《明報》報導，中國中央軍委裝備發展部的副部長錢衛平本月上旬被官方以間諜罪名逮捕，1名內幕人士指出，是俄羅斯向中國提供線索調查，解放軍經查證、開會討論後，決定拘捕錢衛平，但中國查獲間諜的線索通常並非由俄方直接給予，因此俄方此次舉動有對中國彰顯戰略夥伴關係之意。

中方在調查錢衛平間諜案時，發現錢有1個兒子、2個女兒在美留學，該名兒子被美國中情局策反，放假回家就拿老爸的文件出來拍攝、複製，內容多為解放軍裝備、航空器等機密文件，錢衛平其實有發現兒子的舉動，但並沒有對此多做追究，目前中國官方還在調查錢衛平如何成為美國間諜。

報導指出，解放軍在收到俄國通報的線索之前，渾然不覺高級將領已成為美國間諜，錢衛平的兒子2019年5月底抵達中國之後就沒有再出境，據信是遭到中方逮捕，錢的另外2名女兒也被召喚回國，但有無涉案無從得知，目前解放軍也在檢討高級將領子女出國深造的安全疑慮。

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