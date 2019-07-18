慘！暴雨洪水狂襲華南 中國官媒集體噤聲

2019-07-18 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江、湘江與珠江流域，7月上旬以來受暴雨影響，湖南省、廣東省、江西省與廣西壯族自治區等多地發生嚴重洪災，華南幾乎「泡在水裡」，但官媒對此冷處理，幾乎沒有報導災情、損失等。

根據《自由亞洲電台》報導，中國長江、湘江與珠江流域遭逢強降雨，數百條河流水位飆逾洪水警戒線，在7月上旬連續引發多起洪災，不少當地民眾將災情影片傳出中國，能見到房屋被沖毀、道路路基流失，洪水中甚至有屍體載浮載沉，但中國包含官媒在內的多家媒體對災情「選擇性報導」。

經查證，以「湘江」、「湖南」、「江西」關鍵字在中國社群網站「微博」做搜尋，只能找到《中國新聞網》報導，「江乾流全線將出現今年以來最大一次洪水過程」，《央視》對於降雨的報導還停留在7月12日，內容為「湘江下游發生超50年一遇特大洪水，11條河流超警」。

《自由亞洲電台》報導指出，中國水利部14日表示，中國全境有16個省市共計發出1.5萬次山洪預警訊息，有377條河流在強降雨後水位高過洪水警戒線，「比1998年以來同期超警河流數量增加近80%」。

不少中國網友在微博怒轟中國官方，更有網友酸溜溜地寫道：「無論哪裡有了自然災害，必然會有高層人物親臨現場，哪怕是裝模作樣的指手畫腳一番，也算是對民生關注的表達，但是江西瑞金洪災、湖南株洲水災、廣西陽朔水災、湖南湘江決堤，沒有任何高級官員或者媒體的關注與追蹤，對今年的各地水災都漠不關心，倒是美國一旦有龍捲風水災，CCTV追蹤報導太及時了。​」

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