反送中》支持港人真普選 歐洲議會：譴責中國干涉香港內政

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲議會(European Parliament)85名議員在昨(17)日聯署一份動議,除了呼應港人提出的5大訴求以外,更支持香港實施「真普選」。就在中國外交部駐港公署斥此動議為「無知、偏見與虛偽」的幾個小時後,歐洲議會今日投票通過該動議。歐洲議會對中方將《中英聯合聲明》視為無效的歷史文件的說法表示反對,除了強調中方仍受該聲明約束,須維護香港高度自治的權利和自由以外,也強烈譴責中國不斷加劇對香港內政的干涉。

該份名為〈European Parliament resolution on the situation in Hong Kong〉(歐洲議會對香港局勢的決議)獲得751名歐洲議會議員中,85名議員的連署。連署人之中最受注目的包括,歐洲議會副主席卡斯塔爾多(Fabio Massimo Castaldo)、歐洲議會外交事務委員會麥卡利斯特(David McAllister)、立陶宛前總理庫比留斯(Andrius Kubilius)以及前歐盟委員會副主席安西普(Andrus Ansip)。

該動議內容包括:呼籲歐盟相關部門停止向香港及中國輸出人群管制裝備及非致命性武器,以避免政府獲得任何違反人權的科技;促請香港政府全面撤回修訂《逃犯條例》的草案;釋放和平示威者;撤銷對其所作出的起訴;並調查警隊對示威者所用的武力,與近期香港示威者所提出的5大訴求不謀而合。

本日稍早,中國外交部駐港公署發布的新聞稿,中方將此動議斥為,「無視事實,混淆是非,通篇充斥著無知、偏見與虛偽的『雙重標準』,自不量力地對特區政府依法施政和中央政府對港政策指手畫腳、發號施令,無知之深、態度之狂令人咋舌。」駐港公署發言人指責歐洲議會的議員,「還有沒有一丁點的是非標準?有沒有起碼的道德良知?眼中還有沒有基本的法治觀念?」

該動議在今天獲得歐洲議會以舉手投票的方式通過。根據歐洲議會的新聞稿,歐洲議會呼籲香港當局立即釋放並撤銷對和平抗議者的所有指控,並對香港警方對人群使用武力進行獨立和公正的調查。歐洲議會的議員們強調,歐盟關切香港市民所關切的,因為《逃犯條例》對香港及其人民、歐盟、外國公民和對香港的商業信心都有深遠的影響。

該動議內容第9項記載,「歐洲議會對中方將《中英聯合聲明》視為無效的歷史文件的說法表示反對,除了強調中方仍受該聲明約束,須維護香港高度自治的權利和自由以外,也強烈譴責中國不斷加劇對香港內政的干涉。」第12項記載的內容為,「敦促進行系統改革,以實施《基本法》所載行政長官和立法會的直接選舉,並呼籲就整體民主、公平、公開和透明的選舉制度達成協議,並予以批准香港人民有權在所有領導職位的徵選過程中選舉候選人和參選。」

根據《South China Morning Post》報導,該項動議將由歐洲議會主席轉交給歐盟理事會、歐盟執委會、香港特區政府以及中國政府。報導指出,雖然歐盟成員國並沒有遵守該動議的義務,但這可能會影響歐盟的外交政策。

