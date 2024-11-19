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    川普司法部長人選蓋茨涉跨州違法案件 2女性出面指證

    獲提名出任美國司法部長的蓋茨（Matt Gaetz），已辭去聯邦眾議員職務。（路透）

    獲提名出任美國司法部長的蓋茨（Matt Gaetz），已辭去聯邦眾議員職務。（路透）

    2024/11/19 17:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國廣播公司新聞網（ABC News）18日報導，即將出任川普第二任期司法部長的前共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz），被指控於2019年支付2名女性跨州旅費，要求她們到紐約陪同並觀看他在福斯新聞台的節目演出。

    代表這2名女性的佛羅里達州律師萊帕德（Joel Leppard）向ABC新聞透露，他的當事人已向國會兩黨聯合調查委員會提供閉門證詞。根據萊帕德的說法，這2名女性向調查人員出示了與蓋茲的通訊紀錄，內容涉及金錢往來及毒品交易。

    蓋茨已否認所有不當行為指控。美國司法部去年結束長期調查後，決定不對蓋茨提出起訴。蓋茨在川普宣布提名他為司法部長人選後已辭去國會議員職務，眾議院倫理委員會正在評估是否公布對他的調查報告。

    川普團隊發言人菲佛（Alex Pfeiffer）回應ABC新聞表示，這些都是「毫無根據的指控」，目的是要破壞川普第二任期的施政。他強調拜登政府的司法部已調查多年，最終證實蓋茲並無違法。

    萊帕德律師詳述，根據他當事人的證詞，這起事件發生在2019年1月，當時蓋茨支付機票邀請這2名女性前往紐約。ABC新聞已獨立證實，蓋茨確實於2019年1月4日在福斯新聞台現場演出。

    根據萊帕德的說法，這2名受害者已接受FBI資助的心理諮商多年。他強調當事人與調查人員配合多時，這些指控並非出於政治動機，而是認為在蓋茨可能成為美國最高執法官員之際，公眾有權知道這些資訊。

    這2名女性向調查委員會表示，她們當時是為了付房租而參與這些活動，並確認所有互動都是自願的。萊帕德說，她們也向委員會提供了通訊軟體Venmo的轉帳紀錄，金額從200至500美元不等。

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