反送中示威者《時代》年度網路人物

2019-07-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國《時代》雜誌十六日公佈今年全球「最具影響力的廿五位網路人物」，鑑於三月底以來引發「送中」疑慮的香港政府「逃犯條例修訂草案」本月宣告「壽終正寢」，居功厥偉的香港示威群眾獲選入榜。

《時代》評論道，香港近月一波波「反送中運動」，旨在保護香港自由，不存在領袖、亦非單一組織策劃，但仍有統籌中心掌握絕大多數抗議行動。示威者們有效運用連登討論區（LIHKG）或可加密即時通訊軟體「Telegram」，透過網路平台匿名但積極地互通有無，包括提醒活動、分享法律援助資源、提供諮詢與情緒支持，上月包圍香港警察總部或遊行至各國駐港領事館請願皆為例證。

反送中證明人民力量可畏

香港「社區網絡聯盟」發言人劉頴匡告訴《時代》，人民力量可畏，一旦合體交流想法，決策能力將比一堆學生或一群領袖來得可畏。進行「反送中」串聯的Telegram某頻道管理員向《時代》形容，整起過程更偏向「直接民主」，透過投票、廣播、聊天等功能，示威者得以迅速動員或變更策略。而連登用戶對討論串點讚，形同表達對某行動方案的支持；累積愈多讚，再把整個話題炒得更熱，進而獲得更多關注。

沒真相 21日擬辦第六場遊行

五年前領導爭取特首真普選的「雨傘運動」，並以「抗爭的臉孔」成為當年《時代》封面人物的香港前學生組織「學民思潮」召集人暨民主派政黨「香港眾志」現任秘書長黃之鋒，十七日透過香港商業電台強調，「今次反修例沒有大台」（意謂沒有組織協調），示威者不分年齡，皆意識到無須由單一領袖發號施令；在自發性的各司其職下，入榜說明港人的付出與承擔已打動國際社會，若特首林鄭月娥「繼續冥頑不靈地漠視民意，未來衝突只會持續，最大政治責任必然是她要去處理」。

三月底至今五度發起「反送中」遊行的香港民主派聯合平台「民間人權陣線」，計劃廿一日辦第六場遊行，訴求還原「反送中」的警民衝突真相，成立獨立調查委員會進行調查。警方十六日曾以公共安全為由建議延至八月，民陣召集人岑子杰十七日與警方會面商討後，獲警方批准其遊行申請。香港保安局發言人則否認所謂港府打算頒布戒嚴令的計畫，指集會申請方須提交意向通知書，並取得警方的不反對通知書，此現行機制將繼續沿用，港府目前並無其他計畫。

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