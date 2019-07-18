港警放假消息 誣示威者斷警手指

2019-07-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港非營利新聞機構《傳真社》十六日報導，香港警方就沙田「斷指事件」誤放消息，民眾當時並未持有「傷人工具」，且遭「鉗斷手指」的警員實際上十根手指完好無缺。新界沙田區十四日舉行「反送中」大遊行期間，港警與民眾在購物中心「新城市廣場」爆發嚴重肢體衝突，警方當時逮捕至少四十七人（廿九男、十八女），並向媒體指稱有一名警員遭民眾持「鉗子」夾斷手指，另一名警員被咬斷一截手指。

香港《傳真社》比對十四日沙田警民衝突期間的多段影像，發現一名身穿黑色警察背心、灰白色格子衫和牛仔褲的便衣警員，當天晚間約十時許在電動手扶梯附近遭一群示威者圍毆，一名用黑布包頭的示威者，搶下該名警員右手拿的伸縮警棍，相關畫面正好與網路流傳示威者用「鉗子」夾斷警員手指的畫面吻合，但實際上民眾並未持有「鉗子」，且該名警員隨即被其他數名警員救走，畫面則是清晰拍攝到該警員的手指完好無缺。

鉗子剪手指？ 其實是警棍

至於另一名被咬斷一截手指的警員，襲警者十六日已獲保釋，但被禁止進入新城市廣場；案件延至九月十日再訊。被控襲警、蓄意傷人等四項罪名的杜啟華，十四日晚間九時四十分左右用雨傘攻擊警員葉卓軒的後背，並導致高級警司梁子健在混戰中受傷，右手無名指骨折；隨後，杜啟華在接受警長梁啟業訊問時，咬斷梁啟業右手無名指末端。廿二歲的杜啟華是香港大學畢業生，他的律師十六日辯稱，是有人把手指塞進杜啟華的口中。

與此同時，參與七日九龍區反送中遊行的三名被告，十六日也獲得保釋；案件延至八月廿日再訊，等待科學鑑證、找尋目擊證人及搜捕在逃者。

法新社分析，隨著「反送中運動」逐漸發展成「反政府」運動，香港警察被迫淪為抗爭者發洩憤怒情緒的出氣筒，甚至有警員妻兒因警眷身分，而成遭霸凌對象。

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