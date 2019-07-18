南華早報：北京正在「引蛇出洞」 將改變管治香港方式

2019-07-18 16:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港反送中怒火持續延燒，據《南華早報》18日報導，負責香港事務的中國官員正在制定解決香港政治動盪的方案，將很快提交給最高領導層審議，目前並無撤換特首林鄭月娥計畫，但未來可能全面改造管治香港的方式。

報導引述引述消息人士指出，北京方面正在制定短期策略，以應對近期日益激烈的抗議活動，同時也在考慮長遠方案，可能對中國管治香港的方式進行全面改造。

據悉，北京仍然認為目前的危機最好留給香港政府處理，北京不應直接介入，而避免流血和維持香港「基本穩定」的原則不變，在香港出動解放軍並不是選項之一。

報導引述一名相關顧問稱，北京目前採取「引蛇出洞」的策略，即他們會繼續採取防守，並待對方露出其意圖及策略。報導分析指，此說法反映北京政府認為香港目前的不穩定狀況，並非本地單一事件，而是有外部勢力意圖干擾破壞中國內政。

報導引述該名官員指出，目前的當務之急是要維持香港穩定，及防止不穩定局勢影響到其他重要國家政策，北京政府在香港情況穩定下來之前，目前還不會就對港政策作出重大修改。

另報導也引述參與整合報告的官員說法，指北京認為撤換林鄭月娥只會帶來更大混亂，削弱港府的管治威信，加上目前尚未有替代林鄭的明確人選，撤換她只會讓親北京陣營內訌。

此外，鑑於香港社會目前的處境，北京官員正在討論和評估國家主席習近平是否應該前往澳門出席回歸20週年紀念活動。

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