美國會報告 中國在國際人道救援上別有居心

2019-07-18 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕今年來，中國增加了參與國際人道救援及救災活動的數量，但根據美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission，USCC）11日發表的報告指出，中國正在利用這些救援任務達成一些政治目的，並提高解放軍能力。

根據美國《The Epoch Times》報導，內容引述一份USCC發表的報告，指出近年來中國人民解放軍增加了對海外人道援助和救災任務的參與，但其背後受北京政治指導，損害了多國行動的援助、救災的效力，導致可被拯救的生命死亡。

其中一個例子是2015年4月25日尼泊爾發生7.8 級地震的救災任務，該地震造成近9000人死亡。USCC報告指出，尼泊爾政府將地震災區劃分為三個部分，分別由中國，印度和美國領導區域的救災任務，然而解放軍並不積極配合民間救援組織的需求，更將負責救災的區域視作「主權領土」不配合其他國家救援行動，一名五角大廈不具名的官員就指出，「比起拯救生命，中國更關心停在他們所轄區域的美國飛機」。

USCC報告也指出，當2013年11月菲律賓受強颱海燕襲擊，中國的救援隊2週後才抵達，由於當時南海主權的爭議，兩國之間正鬧得不愉快，相較美國的2天、日本的4天，中國救援隊的慢動作被外界視為北京對菲律賓刻意的外交動作；USCC報告也提到台灣921大地震，中國政府阻擾俄國救援隊前往台灣救災。

報告總結，中國將政治目的凌駕人道主義，視人道援助和救災為一種影響力工具，而不是國際道義。

另外，USCC報告也發現，北京利用國際援助任務學習國外軍隊的調度以及蒐集情報，2013年解放軍出版的軍事著作就提到，「解放軍可以利用他們的非戰鬥行動，作為其測試指揮能力的機會」。

目前，中國和美國進行了一系列與人道主義援助和救災有關的交流和演習，USCC報告警告，解放軍肯定會將這些交流當成寶貴的機會，要求美軍提供，如快速修理跑道的方法，就可以直接應用在作戰上。

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