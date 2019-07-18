川普會晤中國宗教迫害倖存者 這4人親述悲慘遭遇...

2019-07-18 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普17日在白宮會晤來自17個國家的宗教迫害倖存者，其中包括中國新疆維吾爾穆斯林、藏傳佛教徒、法輪功學員與基督徒。川普表示，宗教自由一向是美國外交政策核心，強調在場的人員都將成為「全球推進宗教自由重要的見證人」。

根據《美國之音》報導，這27位宗教迫害倖存者在美國宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）陪同下與川普總統會面，會面期間有30分鐘開放記者在場，川普不時向受害者提問，請他們自述經歷，並表情嚴肅、聚精會神地聆聽後者所言。

川普表示，這次到場的人士多數來自不同國家，具有不同信仰，唯一的共同之處便是「因信仰而遭受重大苦難」，川普接著對他們說，「你們每一位都將成為全球推進宗教自由的見證人」。

報導指出，在這次會晤川普的宗教人士中有4人來自中國，分別是維吾爾穆斯林伊力哈木、法輪功學員張玉華、藏傳佛教徒拉姆與基督徒歐陽滿平，他們4人的共同點是，親屬都在中國政府鎮壓宗教行動中受害。

林伊力哈木的父親是名聲卓絕的維吾爾學者，卻遭中國政府以分裂罪名判處無期徒刑；張玉華原為中國南京大學俄語系主任，卻因信樣法輪功而屢受監禁等迫害，其夫目前仍遭中國關押。

拉姆的舅舅是藏傳佛教高僧，在2015年冤死獄中，拉姆與母親要求調查其死因反遭監禁，2016年才出逃印度，然其母親與女兒現仍被中國控制；歐陽滿平的丈夫則是貴陽活石教會牧師蘇天富，後者去年被以故意洩露國家秘密罪名判刑1年，外加居家監視。

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