阿拉伯挺中國新疆政策 CNN：穆斯林國家為迫害穆斯林護航

2019-07-18 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕針對上週六（13）英、日等22國發表聯合聲明譴責中國對新疆採取的壓迫政策，卻有伊斯蘭國家沙烏地、敘利亞、巴基斯坦、阿曼、科威特等37國跳出來護航中國，《CNN》今（17）日即以「穆斯林國家護航中國壓迫穆斯林」為標題，道破其弔詭的本質並分析箇中原因。

據《CNN》報導，上週六（13）英、日、法、澳、加等22國簽署聯合聲明，譴責中國對新疆穆斯林的人權迫害，打破了自2016年以來由美國領銜，12國共同譴責中國人權問題的紀錄。

然而隔日卻有穆斯林國家沙烏地阿拉伯、敘利亞、巴基斯坦、阿曼、科威特等其他37國，跳出來護航中國新疆政策，引起國際社會譁然。這37個國家中，也不乏本身涉有迫害人權嫌疑的俄羅斯、北韓、沙烏地、緬甸、敘利亞等國。

對此，華盛頓國際政策中心的伊伯拉罕博士（Dr. Azeem Ibrahim）受《CNN》採訪表示：「這些穆斯林國家竟然真的簽了聲明，白紙黑字地讚揚中國，這令我非常驚訝。」他表示，若這些國家保持沉默或閃躲都還可以理解，但這般「豁出去」支持中國政策的方式，恐怕說明了國際社會已低估中國對這些國家的影響力。

沙國、美國與中國的利益糾葛

自2018年《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其大使館遭殺害以來，被指控下令行兇的沙烏地阿拉伯王儲賓沙曼（Mohammed bin Salman）與美國關係急速惡化，只好短暫離開政治舞台躲避風頭，只有少數拜訪西方私人企業的行程。

今年2月以降，賓沙曼決定向東訪問亞洲諸國，期間與中國國家主席習近平會面。沙烏地阿拉伯王國向來自視為「穆斯林世界的先鋒」，但這位王儲卻向中國官媒《新華社》表示，他支持中國以國家安全為由，實施反恐怖主義、去極端主義措施的權利。

中國是沙烏地最大的貿易夥伴，以經濟的角度而言，沙國王儲因美國記者之死面臨嚴重公關危機，選擇忽視中國迫害穆斯林的疑慮，採取姑息態度，也並不令人意外。

伊伯拉罕博士表示：「這些國家可能是意識到，當前的美國並不是他們可靠的盟友。長期而言，中國較為『穩定』，舉例來說，他們也不會排斥沙國與美國交惡的關係。」

穆斯林的「團結神話」

數十年來，部分穆斯林領袖國家試圖在某些議題上保持同一口徑，營造出跨國的「團結」氛圍。對此，伊伯拉罕強調：「但是那些訴求必須『剛好』符合他們的政治意圖。」例如以巴爭議和科索沃危機。

伊伯拉罕分析，聲援維吾爾族對這些國家而言，政治代價太高了。他說：「我覺得從頭到尾根本沒有所謂的『穆斯林團結』，這次（護航中國）事件只是凸顯出這個事實而已。」

事實上，近年來伊斯蘭世界也正因「迫害穆斯林」而分裂。如伊朗支持敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）鎮壓國內革命浪潮，而沙烏地等國持續支援敘利亞反抗軍起義。伊拉克、伊朗、葉門等國，也時常傳出穆斯林不同教派間的激烈內戰。

對此，英國皇家聯合研究所、美國大西洋理事會資深研究員H.A.海利爾（HA Hellyer）表示：「中國對其境內穆斯林的處置，與阿拉伯世界的黨派沒有關聯。所以他們對於護航中國，沒有感到任何一絲的內疚。」

為中國迫害穆斯林開脫

中國是世界上最大的債權國之一，伊伯拉罕博士表示，即使在巴基斯坦這種激進的穆斯林國家，批評中國也是一種禁忌，因為中國曾多次出手救援其經濟危機。其他更為貧窮的穆斯林國家，如土庫曼（Turkmenistan ）、塔吉克（Tajikistan）等，對中國的經濟依賴更是嚴重，皆也簽署了護航中國的聲明。

伊伯拉罕於文末表示，這些護航中國的穆斯林國家，將無價的信用借給了中國，讓中國可以躲過聯合國的人權審查，繼續壓迫維吾爾族等少數穆斯林民族。他怒批：「（這些穆斯林國家）都是共犯！他們正在為中國的迫害罪行開脫。」

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