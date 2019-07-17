外媒爆中國控制台媒 陸委會：檢調應調查偵辦

2019-07-17 21:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕英國「金融時報」報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加2020年總統大選的韓國瑜，旗下記者更透露，中國國台辦直接打電話下達編採指示。對此，陸委會表示，此一國際重要媒體的調查報導，正說明中共粗糙介入及干預台灣政治。而該媒體集團是否涉及違反「國家安全法」，後續應由檢調機關進行調查偵辦。

陸委會指出，中共長期以來利用台灣民主開放社會，對我各領域進行統戰滲透，更伸手進入我媒體、干涉新聞自主，利用扭曲方式散布不實訊息，企圖改變民眾認知，以利傾向北京立場的候選人出線，這種現象在選前更加嚴重；中共對外「紅色滲透」、控制媒體的模式，早已成為國際社會共同防範的標的。

陸委會強調，國台辦對該報導一味「嫁禍、扭曲」的反應，更是其不當介入遭揭露後的慣用伎倆，令人不齒。正告北京當局停止此一拙劣行徑，不要妄想把其內部箝制媒體手法套用在台灣；也呼籲台灣媒體及各界人士認清中共對台政治野心，切勿配合中共操作，共同捍衛得來不易的民主法治與公平公正的選舉。

陸委會說，依「國安法」，人民不得為中國發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；意圖危害國家安全或社會安定，違反前開規定者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以上1億元以下罰金。該媒體集團是否長期接受中國國台辦指示編採行為，涉嫌違反規定，後續應由檢調機關進行調查偵辦。

陸委會指出，針對禁止中共政治代理人的規範，民進黨團已提出兩岸條例相關法案，另有相關提案提出廣電三法修正草案，針對收受中方重大經濟利益者，禁止其經營台灣媒體，下會期都將優先審議，確保台灣媒體自由。

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