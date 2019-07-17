離奇！高爾夫球打死人 6歲女童脖子被擊中不治

2019-07-17 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕詭異！美國猶他州奧勒姆（Orem）近日發生一起離奇意外，6歲女童陪爸爸去高爾夫球場打球時，爸爸揮桿後高爾夫球竟直接打到女童後頸，導致小女孩送醫不治。

據《福斯新聞》報導，當時女童正坐在高爾夫球車裡，怎知高爾夫球從後面打來根本無法閃避，緊急送往鹽湖城一間醫院時情況已相當危殆，幾小時後就因傷勢過重而喪命。

小女孩的叔叔史密斯（David Smith）透露，女童經常和她父親去打高爾夫球，「她喜歡這樣做，並且玩得很開心」。當地警方正持續調查此案，但目前看起來應該是意外。

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