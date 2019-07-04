白羅斯獨立紀念日煙火表演驚傳爆炸事故 1死3傷

2019-07-04 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕昨日為白羅斯（Беларусь）獨立紀念日，慶祝自第二次世界大戰脫離德國佔領而獨立第75周年，全體國民在首都明斯克（Minsk）共襄盛舉，當日晚間有煙火表演活動，沒想到在煙火施放的過程中卻有煙火爆炸事故發生，造成1死3傷。

綜合外媒報導，昨日在首都明斯克斯的斯維斯洛奇河岸（svisloch river）煙火表演中，驚傳煙火爆炸事故，從影片中可以看到一顆顆的美麗煙火正在依序綻放，突然遠方驚傳一聲巨響與玻璃碎裂的聲音，有一顆煙火爆炸的高度非常低，這時觀賞的民眾紛紛尖叫驚呼，遠方還有白色的濃煙竄向天空，不久又有第二聲巨響傳來。

目擊者向媒體表示，在煙火的表演中至少聽到2次巨響與玻璃碎裂聲，有1名女性被飛來的金屬碎片打中脖子，當場死亡，另外有3名民眾受爆炸波及而受傷，目前當局已成立調查小組追查事故發生原因與相關責任。

Во время салюта в Минске произошёл взрыв пиротехники около самой земли.

Выбитые стёкла, пострадавшие pic.twitter.com/1qa55zBeed — Вашингтонский Обком （@_Fashington） 2019年7月3日

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