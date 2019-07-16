微信如何自動審查「敏感」圖片 加拿大新報告解釋

2019-07-16 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大的研究團隊16日發布新報告，描述中國微信審查機制的自主運作，及如何過濾官方認為敏感的圖片。

綜合外媒報導，中國微信擁有10億用戶，加拿大多倫多大學研究小組公民實驗室（Citizen Lab）發現，微信有對用戶發送的圖片建立「黑名單數據庫」，不需人工，便可以對檔案進行追溯、分析，擴大黑名單，只有在某些特殊情況下才需要手動加入。研究員指出，美國的社群平台不會審查個人聊天紀錄，但中國的社群平台會在客戶不知情的情況下，以MD5哈希算法檢查圖片是否在過濾名單上，該機制的好處是迅速，但不靈活。

另外，審查機制注重圖片散播後的潛在影響力，所以群組聊天的內容比起一對一聊天，更容易被監看。

報告中也對敏感圖片的主題進行分類，根據香港大學的項目WeChatscope蒐集微信公共帳號被屏蔽的貼文圖片，其中212張敏感圖大多跟中國政府有關，例如嘲弄中國司法系統的漫畫。再來是文化大革命、六四天安門鎮壓事件、華為、范冰冰逃稅醜聞、2018年美國中期選舉等。

另外，研究人員發現，不僅香港反送中抗議活動已啟動微信的審查機制，日前香港民眾籌資，在全球報紙刊登反送中頭版廣告的圖片似乎同樣也被編入黑名單。

不過，研究的共同作者諾克爾（Jeff Knockel）表示，微信這項審查制度僅限於使用中國手機號碼註冊的中國帳戶，外國人間互相傳送圖片，就不會受到上述的內容審查。

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