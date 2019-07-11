玩笑開不得！PO輾爆牛奶稱噴腦漿 強國男慘被抓去關

2019-07-11 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前有外包裝印製小男孩的牛奶鋁箔包破裂，牛奶灑落在地上，有個男子覺得有趣，在微信開玩笑指稱，「4個小孩被車輾過，腦漿滿地」，還說緊急尋找受害者親人，結果慘遭中國警方以散播謠言引起恐慌為由拘捕。

中國廖姓男子收到客戶的圖片，圖中4個連在一起的牛奶包裝盒被壓扁，白色的牛奶散落一地。由於牛奶盒上面印有4個小男孩的圖片，廖男覺得很有趣，便在微信彭朋友圈發文、附圖，內容指出發生重大車禍，「4個小孩手拉手過馬路，由於太矮了被渣土車（即砂石車）碾壓，腦漿都出來了，現場相當慘烈。緊急尋找其親人！請互相轉發！」

廖男發布訊息後，其他微信友人都詢問他是否屬實，有人說，「確實引發恐慌情緒」，有網友勸他刪除訊息，部分網友具向公安機關檢舉，廖男被網路警察盯上，以「虛構事實擾亂公共秩序」拘留。

網友對此紛紛說，「這個人確實蠢但是有必要拘留嗎？」、「蘇聯笑話之『蘇聯不能講笑話』」、「人家說的4個小孩明顯指的是4瓶牛奶，還附圖了，這個玩笑閱讀理解能力有多低才看不出來？」

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