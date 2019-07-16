控港府無能、示威者非雞蛋 港警自白：高層不斷把我們推去送死

2019-07-16 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，示威者不斷發起抗議行動，期間多次爆發警民衝突。一名30多歲的陳姓港警表示，警察被夾在政府與示威者之間，示威者不斷把對政治的不滿發洩在警察身上，「政治問題是要政治解決，政府無能，警隊高層不斷把我們推去『送死』，我希望他們想清楚，終有一天，雙方都會控制不住，搞出人命來大家也不想。」

《BBC中文網》報導，香港約有3萬名警察，過去一度被冠上「亞洲最佳」警隊之稱，然而經過一連串的反送中行動後，卻被人權組織質疑警方濫權，多名執法警察沒有配戴識別身分的證件，當警察發生過失，市民難以追究，對此，陳警表示，前線員警是為了「自保」，以免被人針對。

陳警提到，「示威者的武力前所未見」，示威者手中拿的早已不是雞蛋，而是磚頭、鐵枝及雨傘，「（警方）有盾牌不代表不會受傷，同事們長時間工作，受到很大壓力。」更稱：「他們的磚頭擊中我的同僚！你叫我們怎麼忍？」

報導指出，陳警在訪問過程中多次稱示威者為「暴徒」，指出「示威者行為經常被人美化，警方做什麼都被人說濫權，這不公道」，質疑民主派為何不去譴責攻擊警方的示威者。

香港警察隊員員佐級協會日前則公開聲明，促請警務處長盧偉聰及管理層，除非能保障前線執勤警員在行動中的安全，「否則不應該指派人員執行可能引致受傷的任務或危險的地方執勤。」被外界視為港警內部團隊有所分裂。

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