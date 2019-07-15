反送中》沙田遊行多名記者遭襲擊 香港新聞行政人員協會籲尊重採訪

2019-07-15 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，昨天（14日）逾10萬人到沙田區示威，同時，香港7個傳媒工會也聯合發起「停止警暴，捍衛新聞自由」靜默遊行。今天（15日）香港新聞行政人員協會發布聲明，指多名記者在採訪沙田遊行時遭襲擊，呼籲社會各界尊重記者的工作。

香港7個傳媒工會，包括香港記者協會、香港攝影記者協會、香港電台製作人員工會、明報職工協會、壹傳媒工會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席等7個香港傳媒工會，14日上午10點半從金鐘夏慤花園起步，遊行至政府總部旁的特首辦公室，要求警方配合記者採訪工作，尊重新聞自由。

沙田遊行結束後，香港新聞行政人員協會今天發布新聲明，提到：「包括無線電視（TVB）採訪隊，昨日採訪沙田遊行時被襲擊，晚上在新城市廣場的衝突中，亦有多名記者受傷。本會強烈譴責所有針對記者的暴力行為。」

聲明強調，採訪是記者天職，社會全賴記者的工作，才得以了解事情真相，任何針對記者的暴力行為，都是對新聞言論自由的嚴重威脅，「香港新聞行政人員呼籲社會各界，尊重記者的採訪工作。」

《BBC中文網》報導，根據沙田遊行在場記者目擊，當示威者舉起雙手示意投降，或一群記者表明自己記者身分時，警察仍然會在近距離直接對示威者及記者施放胡椒噴霧。

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