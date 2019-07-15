反送中》香港警眷驚爆：當權者希望警殉職！

2019-07-15 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕反送中群眾自6月9日走上街頭後，香港政府遲遲未正面回應5大訴求，連續2日的「光復上水」、「光復沙田」遊行，警民衝突節節升高。香港「警察隊員佐級協會」主席林志偉今日表示，前線同仁的怨氣很大，而他也不能否認警察夾在政府與市民之間左右為難。1名警察家屬在電台節目中表示，對於協會的聲明不可輕忽，更斥責當權者期望在衝突中能發生前線警員殉職案，好藉此翻盤低迷的民意。

根據「立場新聞」報導，「警察隊員佐級協會」主席林志偉表示，前線同仁的怨氣很大，他也不能否認警察夾在政府與市民之間，成了「磨心」左右為難。林志偉表示，「同事怨氣很大，怨氣來自哪裡？怨氣來自警務人員在過往1個多月，為了維持香港穩定、法治、保護香港市民，付出那麼大努力，為何會得到這樣對待？有人說我們做了政府的磨心，對於這說法我不能否認，這是政治問題，覺得應該政治解決。」

「警察隊員佐級協會」昨（14）日發聲明表示，「除非管理層有信心其戰術及裝備等條件，能確保執勤人員在行動中的安全，否則不應指派人員執行可能引致受傷的任務或到危險的地方執勤，減少人員可能承受的職安健康風險。如果情況持續沒有改善，協會將會徵詢律師的意見，尋求能夠更有效保障人員安全的方法。」

另外，香港網路電台「D100」今日早上有名自稱是警察家屬的李姓女子，在節目《風波裏的茶杯》中指出，不可輕忽「警察隊員佐級協會」的聲明，她認為該聲明的意義等同「求救訊號」。

李姓女子認為，當權者的確想要在衝突中鬧出人命，而且最希望有人能入浩園（專門安葬殉職公務員的墓地），借此將民意翻盤。李姓女子呼籲，前線警員們不要忘記保護市民的初心，更不要變成一具屍體被人踩著上位。

香港警察職級共分為憲委級（高級警官）、督察級（警官）和員佐級（初級警務人員），舉凡警署警長、警長、高級警員及警員的職位，在職級中都屬於員佐級。「警察隊員佐級協會」皆由在職員佐級警務人員所組成。

李姓女子call in《風波裏的茶杯》︰

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