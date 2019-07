BBC爆中國廣設「兒童教育營 」 吳釗燮發文籲：把孩子送回家！

2019-07-06 16:18

〔即時新聞/綜合報導〕中國設置專門提供給兒童的「教育營」,強行將新疆的穆斯林兒童與家人拆散,外交部長吳釗燮今天透過外交部官方推特發文,呼籲「關閉這些營地!把孩子送回家!」

據英國廣播公司(BBC)報導,發現某城鎮有400多名兒童因其父母之一可能被送往再教育營或入獄而失去照顧,官方則評估認為這些孩童需要「集中照顧」,因而展開迅速、大規模的「兒童教育營」寄宿學校興建工程,強行將新疆內的穆斯林兒童與原生家人拆散,進而改變他們的信仰及語言。

該報指稱,政府宣揚寄宿學校「學校代替父母」的優點,有助於維護社會穩定與和平。在2017年的短短一年內,新疆幼兒園的入學兒童總數增加了50多萬。官方數據顯示,維吾爾族和其他穆斯林少數民族兒童佔這一增長人數的90%以上。更在維吾爾族人口集中度最高的地區,投入12億美元(新台幣374億元)建設、升級幼兒園,以用來擴增校舍空間。

吳釗燮今天在外交部官方推特分享BBC這篇報導,並表示,中共菁英讓他們的孩子接受西方民主教育,不過,新疆維吾爾族人卻得受到「集中照顧」,什麼樣的政府會這樣傷害自己國家的年輕人?他呼籲,「關閉這些營地!把孩子送回家!」

Commie elites school their children in Western democracies. But #Uyghurs get “centralized care” in #Xinjiang. What kind of government preys on its young people? Close the camps! Send the children home! JWhttps://t.co/FRTp681LqX