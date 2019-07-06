BBC爆中國廣設「兒童教育營 」 吳釗燮發文籲：把孩子送回家！

2019-07-06 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國設置專門提供給兒童的「教育營」，強行將新疆的穆斯林兒童與家人拆散，外交部長吳釗燮今天透過外交部官方推特發文，呼籲「關閉這些營地！把孩子送回家！」

據英國廣播公司（BBC）報導，發現某城鎮有400多名兒童因其父母之一可能被送往再教育營或入獄而失去照顧，官方則評估認為這些孩童需要「集中照顧」，因而展開迅速、大規模的「兒童教育營」寄宿學校興建工程，強行將新疆內的穆斯林兒童與原生家人拆散，進而改變他們的信仰及語言。

該報指稱，政府宣揚寄宿學校「學校代替父母」的優點，有助於維護社會穩定與和平。在2017年的短短一年內，新疆幼兒園的入學兒童總數增加了50多萬。官方數據顯示，維吾爾族和其他穆斯林少數民族兒童佔這一增長人數的90％以上。更在維吾爾族人口集中度最高的地區，投入12億美元（新台幣374億元）建設、升級幼兒園，以用來擴增校舍空間。

吳釗燮今天在外交部官方推特分享BBC這篇報導，並表示，中共菁英讓他們的孩子接受西方民主教育，不過，新疆維吾爾族人卻得受到「集中照顧」，什麼樣的政府會這樣傷害自己國家的年輕人？他呼籲，「關閉這些營地！把孩子送回家！」

Commie elites school their children in Western democracies. But #Uyghurs get “centralized care” in #Xinjiang. What kind of government preys on its young people? Close the camps! Send the children home! JWhttps://t.co/FRTp681LqX — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） 2019年7月6日

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