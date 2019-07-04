新疆維族家庭遭中共拆散 外媒曝：沒家長來接小孩的幼稚園

2019-07-04 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕上月底《寒冬》雜誌曾報導指出，有許多維吾爾族兒童被關在新疆名為「愛心學校」裡接受洗腦教育。近日有外媒也深入新疆報導維吾爾族兒童所面臨的處境。

根據《VICE News》1日報導，身為5個孩子的維吾爾媽媽凱爾賓爾（Qelbinur），在2016年逃離新疆，不過她卻等不到原本預計前來土耳其與她會合的丈夫和她那5個孩子。2018年12月，凱爾賓爾透過WhatsApp的群組收到一則兒童在教室裡的影片，她馬上在畫面中認出了她失聯已久的女兒艾舍（Aishe）。

《VICE News》報導指出，資訊專家無法從影片檔案上找到任何地理資訊，不過透過與衛星地圖專家的合作，專家們比對出兩處可能位置—距離凱爾賓爾老家大約500公里的和田市。報導指出，凱爾賓爾最害怕的事情被證實了，那就是她的孩子被國家帶走了。

據報導，雖然記者持旅遊簽證前往和田市，不過，由於便衣公安無時無刻的監視與騷擾，他們無法前往疑似艾舍的所在之處。但該媒體仍然前往多個正在運作的幼稚園。

報導指出，即使幼稚園門上標示著上下課時間，但就連週末也可以聽到裡頭傳出孩子的聲音。報導指出，到了上學與放學的時間，也都沒有任何家長和孩子進出或離開校園。官方文件顯示，這些「免費全日制幼稚園」收容的是「父母因各種原因無法照顧的小孩」。

報導指出，2016年至2017年，和田市幼稚園的數量從481個增加至1265個。學生人數從127000人增加到251900人，足足增加了98％。報導指出，這個時間點與2017年成人「再教育」設施呈現爆炸式的增加相同。換句話說，中共也在為兒童建造「大型學校設施」。

報導指出，凱爾賓爾自從2018年後就在也沒有關於她孩子的新消息，當記者問到不斷祈禱與等待的她，想和孩子說些什麼的時後，凱爾賓爾表示，「請原諒我」。

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