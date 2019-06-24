美公佈年度「宗教自由報告」中國外交部：別再發了！

2019-06-24 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前公布2018年《國際宗教自由報告》，點名中國嚴重侵犯宗教自由。中國外交部今（24）日回應，敦促美方「尊重事實，摒棄偏見，停止年復一年發表有關報告，詆毀中國宗教和治疆政策」。

2018年《國際宗教自由報告》指出，中國政府限制信徒活動與個人自由，去年10月還修訂「反分裂法」對宗教的限制，包括提高教徒出國批准門檻、禁止接受外部勢力支配等規定。北京聲稱，這是為了對抗民族分裂主義、宗教極端主義和暴力恐怖主義。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）22日在報告發布會上直指中國、伊朗、俄羅斯、緬甸等國持續侵犯宗教自由，並特別提及新疆的宗教自由問題，「歷史不會對中國的霸凌行為保持沈默。」

中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會上反擊，宣稱「中國政府依法保護公民的宗教信仰自由」，新疆現有清真寺2萬4400座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺，但據蓋洛普和皮尤中心民調，42%美國民眾對種族關係極度擔憂，75%穆斯林認為美國社會對他們有嚴重歧視，嗆道：「美國全國的清真寺數量還不到新疆的十分之一。」

耿爽表示，請美方尊重事實，摒棄偏見，「停止年復一年發表有關報告，詆毀中國宗教和治疆政策」，停止利用宗教、涉疆問題干涉中國內政。

據非政府組織估計，2017年4月以來，新疆至少拘留了80至200萬名維吾爾族、哈薩克及其他穆斯林。各方媒體報導，這些人因為宗教、種族因素遭到長期關押，受到酷刑、虐待，還有記者為了報導新疆問題而「被消失」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法