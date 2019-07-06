新疆七五事件10週年…中國暴力迫害 維吾爾人面臨滅絕

2019-07-06 01:02

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣東突厥斯坦協會籌備會」與「華人民主書院」5日舉辦「從自治到集中營─烏魯木齊75事件10週年」記者會，世界維吾爾大會代表伊里哈木表示，七五事件是新疆再教育營的開端，更沉痛呼籲，「很多台灣人嚮往的『祖國』，做這樣殘暴的事情」。台灣維吾爾之友會理事長林保華表示，除了再教育營之外，新疆也設置「兒童教育營」。種種跡象指出，維吾爾人如今正面臨文化失根與種族滅絕。

伊里哈木表示，2009年發生在新疆烏魯木齊的七五事件是新疆再教育營的序曲，開啟過去10年以來，中國政府對維吾爾人嚴峻的監控。他說，當年中國政府暴力鎮壓，血洗新疆，估計600到800位維吾爾人在這次鎮壓中喪生，而中國政府近年以反恐為名，肆意屠殺信奉伊斯蘭教的維吾爾人，而今天有300萬維吾爾人被關在集中營內。

台灣維吾爾之友會理事長林保華表示，中國政府強迫漢化維吾爾人，以往的作法是將大量漢人族群移民至新疆殖民，現在則是把新疆的年輕人驅趕到沿海城市打工，強迫融入當地環境，改變維吾爾人的傳統信仰風俗。他指出，除了再教育營，新疆也設置「兒童教育營」，洗腦維吾爾人下一代的思想。

根據新頭殼報導，「台灣東突厥斯坦協會」籌備會主委何朝棟律師指出，七五事件中，中共武警殘暴地殺戮，甚至放任漢人對維吾爾人的報復，而維吾爾人一直以來，所面臨的是中共殘暴的鎮壓及統治，中共用盡各種教育、通婚、移工政策等各種手段，為的就是滅絕維吾爾種族，而直到近年來，中國政府大規模監禁維吾爾人的集中營的消息曝光，維吾爾人的處境才逐漸受到國際關注。何朝棟呼籲，關心維吾爾人權的議題上，台灣人民不能缺席，他也說，在台灣仍有待更多人站出來關心及聲援維吾爾人權，而這也是成立「台灣東突協會」的目的。

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