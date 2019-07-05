「中國，我的孩子在哪？」 新疆穆斯林上百名幼童失蹤...

2019-07-05 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕「中國，我的孩子在哪？」一項新調查發現，中國故意將新疆穆斯林兒童與他們的家庭分開，逾400名孩童的父母「下落不明」，應該是被關進再教育營裡，還有上百名幼童「人間蒸發」，英國廣播公司（BBC）為此收集了迄今為止最全面的證據，對悲痛的父母們展開60次的採訪。

據《BBC》報導，中國在新疆進行嚴密的監視和控制，每天24小時跟踪外國記者，因此在當地根本無法採訪。不過，《BBC》將陣地轉移到土耳其伊斯坦堡，數十名父母帶著小孩的照片，排隊一一敘述他們的故事。

「我不知道是誰在照顧她們」，1位母親指著她3個年幼女兒的照片泣訴，「現在根本聯繫不上」，另1位母親則拿著3個兒子和1個女兒的照片拭淚，直說「我聽說他們被帶到了孤兒院」。1名爸爸透露，他的妻子目前就遭到拘留了，他擔心8個孩子裡有些人可能被帶到「兒童再教育營地」。

這些人都是新疆最大的族群維吾爾人，長期以來和土耳其有著語言和宗教的聯繫，成千上萬的人遷徙到這做生意、探親，或者是逃避中國的宗教壓迫。然而過去的3年裡，他們發現許多人都被困在中國的「再教育營」裡。

中國當局表示，維吾爾族正在「職業培訓中心」接受再教育，藉此打擊暴力的宗教極端主義。但有證據顯示，許多人僅僅是因為自己的信仰而被「關押」。

德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）發布的文件指出，新疆正在進行一場前所未有的學校擴張計劃，不僅擴大校園、增建新宿舍，還在持續培養「照顧」大量兒童的能力，而這些似乎都瞄準了同一個族群。

在2017年的短短1年內，新疆幼兒園的入學兒童總數增加了50多萬，政府數據顯示，維吾爾族和其他穆斯林少數民族兒童佔這波增長的90％以上。

鄭國恩研究表明，這些小孩處於「嚴格封閉隔離的管理設施」，許多學校都有覆蓋全校園的監視系統、圍牆警報和1萬伏特帶電柵欄。

鄭國恩說，中國有系統地將穆斯林父母和子女分開的證據，說明了中國政府試圖將新疆下一代人的宗教、語言和族群根源切斷，「我們將其稱之為文化滅絕」。

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