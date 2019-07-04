嚇！維吾爾母親被關押教育營 傳囑咐孩子「要說共產黨好」

2019-07-04 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局打壓非我族類人士不遺餘力，長期關注中國宗教自由與人權的雜誌《寒冬》昨刊出一名住在新疆南部村莊、甫滿20歲的女孩受訪紀實，她表示雙親有天被村幹部叫走後，皆因不明原因被抓走，文中也援引該名維吾爾母親對孩子們的囑咐，「要說共產黨好、社會主義好」，一席話令人讀來意味深長。

《寒冬》報導，2017年女孩的父親被村幹部叫去問話返家後，便沉默寡言，之後再被叫走就不曾回來；女孩也稱接獲電話告知去跟父親告別，看著他被多名警察押上車，當場流下眼淚；養家重擔改由母親一肩扛起。

報導指出，半個月後女孩的母親被叫到村委，因擔心跟去的孩子們被攔在外面，幹部告訴她們媽媽開完會「一會兒就出來了」，但之後卻來了幾輛巴士，帶走了女孩的母親與另外300多人，孩子們見狀傻眼。

報導提到，女孩的父親被關押在轉化營，母親則被關押在第六教育培訓中心，兩人被抓的原因，孩子們一無所知；女孩透露，她與妹妹們被允許在村委會和母親視訊，每次約5到10分鐘左右，過程中「警察拿著警棍在我們旁邊守著，我們什麼都不敢說，只有控制不住的眼淚」。

報導另援引女孩的母親囑咐孩子們的話，包括別玩手機、上網，要學國語唱國歌，以及「要說共產黨好，社會主義好」等「意味深長」的內容。也因家中頓時支柱，女孩不僅要賺生活費，還得照顧妹妹，有時讓她感到無助，不過，比起父母被抓無家可歸，或被關在孤兒院的維吾爾兒童，女孩算是幸運，她說，像其這般的家庭仍很多。

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