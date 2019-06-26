恐佈至極！ 中共監控新疆450萬人證據疑曝光

2019-06-26 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕中共監控新疆450萬人的證據曝光！一名網友在推特貼出一張螢幕翻攝的圖片，雖然有些模糊但仍能看見監控人口等等數據陳列，圖中數據顯示監控人口4,47萬5,688 其中維吾爾族4,45萬9,687人，漢族339人等等數據，也被網友推斷為中國高司單位在新疆的監控行動，精確的數字也讓人不寒而慄。

推特中的這張圖顯示了「一體化平台」極機密訊息，時間為2017年3月16日，裡面顯示各項數據，包含重點掌握人員、專項工作、擴線人員、手機信令等數據，手機信令更顯示了手機短訊中曾出現「爆恐短信關鍵詞」的人員都被精確掌握，監控新疆450萬人的證據確鑿！

除此之外，還顯示了這450萬人與重點國家通聯、使用VPN跳板等數據，甚至還把非法講經人員/野阿訇（講可蘭經的長老、學者）也列為重點掌控人員。

PTT網友也酸：「監控450萬人是巨大工程，但中國辦到了！650萬人彈丸小地方不算個事！2300萬規模也只要照錶操課即可。這套系統有極高的商業價值，各國應該極有興趣引入，中國又再度領先世界！」

发个细思极恐的图片睡觉觉

希望别做噩梦呀 pic.twitter.com/TNSckUFWN3 — 细思极恐 （@xiteller） 2019年6月23日

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