噁！大賣場女客舔冰淇淋一口放回架上 千萬網友拳頭都硬了

2019-07-05 14:33

〔即時新聞/綜合報導〕太噁心了!美國德州拉夫金(Lufkin)沃爾瑪大賣場,近來有女客拿了桶裝冰淇淋後,竟打開蓋子舔了裡面一口,接著又若無其事地將冰淇淋放回架上,影片流出後已有1190萬人次觀看,網友們紛紛怒斥這種不道德的行為。

據《CNN》報導,拉夫金警方表示,該名女士興高采烈地舔了半加侖桶裝的Blue Bell Tin Roof冰淇淋,他們正在全面緝凶。警方透露,嫌犯面臨的是「變造食品」的二級重罪,可處2年至20年有期徒刑,罰款最高達1萬美元(約新台幣31萬元)。

冰淇淋製造商Blue Bell指出,在影片流出後公司已檢查了沃爾瑪內的冰箱,確認被「汙染」的冰淇淋尚未被賣出。為了安全起見,賣場內所有Tin Roof半加侖桶裝冰淇淋都已下架。

Blue Bell強調,確保冰淇淋的食安狀況是他們的首要任務,「我們努力維持客戶對公司產品的信心,我們不會容忍任何人變造我們的食品。」

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS