噁！大賣場女客舔冰淇淋一口放回架上 千萬網友拳頭都硬了

2019-07-05 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕太噁心了！美國德州拉夫金（Lufkin）沃爾瑪大賣場，近來有女客拿了桶裝冰淇淋後，竟打開蓋子舔了裡面一口，接著又若無其事地將冰淇淋放回架上，影片流出後已有1190萬人次觀看，網友們紛紛怒斥這種不道德的行為。

據《CNN》報導，拉夫金警方表示，該名女士興高采烈地舔了半加侖桶裝的Blue Bell Tin Roof冰淇淋，他們正在全面緝凶。警方透露，嫌犯面臨的是「變造食品」的二級重罪，可處2年至20年有期徒刑，罰款最高達1萬美元（約新台幣31萬元）。

冰淇淋製造商Blue Bell指出，在影片流出後公司已檢查了沃爾瑪內的冰箱，確認被「汙染」的冰淇淋尚未被賣出。為了安全起見，賣場內所有Tin Roof半加侖桶裝冰淇淋都已下架。

Blue Bell強調，確保冰淇淋的食安狀況是他們的首要任務，「我們努力維持客戶對公司產品的信心，我們不會容忍任何人變造我們的食品。」

相關影片請見：

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal （@BlindDensetsu） 2019年6月29日

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