「在賣場直接打開洗髮精試聞」 掀起網友論戰

2019-06-05 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕有網友發現，他的友人在大賣場挑選洗髮精時，會直接打開瓶蓋「試聞味道」，甚至連開好幾瓶，讓他感到相當驚訝，4日在PTT「WomenTalk」板發文，詢問「該不會其實大家都這樣做吧」，引發網友熱烈討論。

原PO表示，他在當下詢問友人為什麼要開瓶時，對方理所當然回答：「打開來聞味道啊，不然怎麼知道喜不喜歡。」不過，友人最後決定時，也不是取走開過的商品，而是伸手拿架子深處的洗髮精，讓他很驚訝。

此文一出，留言區掀起正反論戰，有人認為沒什麼，「大驚小怪」、「就聞一下而已，又不是吐口水進去」、「不知道味道要怎麼挑」、「很多店員都會打開給客人聞了」、「如果買到不喜歡的味道我會覺得很痛苦」、「如果沒有試聞瓶的話我會耶，但我要買的話就會買自己聞的那罐」。

然而，也有不少人表示無法接受，「完全不會，震驚」、「好傻眼，竟然會被打開聞」、「奇文共賞，以後別再笑中國人了」、「空氣進出很容易變質，怎麼有人會覺得是對的」、「不喜歡別人聞欸，覺得自己買到被開過得很衰」、「聞鼻子要湊上去吧，想到商品上一堆陌生人鼻子油和化妝品污垢就覺得超噁心」。

有人則提出另類觀點，認為洗髮精廠商知道消費者在意味道，同時卻有多數商品不提供試聞瓶或密封，代表廠商覺得成本更重要，「結果只能被動接受的消費者就相互批評，批對方試聞噁心或批對方潔癖。但根本是弱弱相殘，真正的強者廠商才不在乎消費者的感受，反正他們只會罵彼此，照樣乖乖買單強者廠商省成本的行銷。」

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