豆皮下鍋竟變「衛生紙」？網友崩潰：吃到好幾個才發現

2019-03-23 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕這是什麼？一名網友今在臉書上抱怨，他買了冷凍食品酸菜白肉鍋回家煮，結果裡面的豆皮一下鍋後，竟跑出衛生紙和塑膠套，讓他氣得怒轟企業「你們良心何在？」，然而他的家人因為一開始沒注意到，疑似已經把好幾個衛生紙吃下肚。

網友今在臉書上PO出冷凍料理包的影片並表示，因為今天天氣很冷，所以想說在家煮個酸菜白肉鍋來吃，但沒想到這個料理包裡面的「豆皮」，一下鍋後外表竟然就開始「脫落」，變成一片片的「衛生紙」，另外還有一些透明的塑膠套也跑出來，讓他簡直不敢相信，痛批企業「你們良心何在？」，而一旁他的家人還說，「害我吃到好幾個，我以為是豆皮」。

影片被轉發到臉書社團爆料公社後，許多網友紛紛留言「噁心死了」、「豆（衛生）皮（紙）？」、「塑膠豆皮嗎？還是假白菜？還好我不愛買湯底來煮」、「太扯了」、「這到底是在包什麼」、「這家不是評價滿好的嗎...」、「不敢吃豆皮了」、「口感很像豆皮？怎麼沒馬上吐出來」。

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