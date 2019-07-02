美議員聯名致信 敦促川普加速制裁新疆官員

2019-07-02 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國為加強控制新疆，將百萬維吾爾族人送至「再教育營」進行思想教育，雖然中國一再對外宣稱是職業培訓，但越來越多的證據顯示，中國在新疆大規模迫害維吾爾族人權。近日，美國七名民主黨參議員聯名致信總統川普，要求政府對新疆中共高員實施制裁，刻不容緩。

根據長期關注中國內部人權的雜誌《寒冬》報導，6月27日美國7名參議員聯名給川普一封信，內容是敦促他加快對新疆官員的制裁程序。依照美國《全球馬格尼茨基人權問責法》，美國有權利對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的資產。

7名參議員皆是民主黨，由艾德·馬基起頭，聯署人還包括：柯爾斯滕·吉利布蘭德、理查·布魯蒙索、鮑伯·凱西、伊莉莎白·華倫、伯尼·桑德斯、謝羅德·布朗。

信中表示，政府推遲對侵犯新疆維吾爾人和中亞地區穆斯林人權的中國官員實施針對性制裁，因此參議員們對此表示關注。信裡也表示，川普應立即採取有效行動，排除一切干擾以保護基本人權，制裁侵犯人權者。

根據《寒冬》報導，川普早在2017年12月20日就簽署了行政命令，授權財政部處理此事，但因為美中貿易戰的談判，財政部遲遲不肯執行制裁，就怕美中關係雪上加霜。

該信件全文連結

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