走到哪都要安檢！ 中國網紅曝新疆現況「超安全」

2019-06-26 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國旅遊微博網紅在微信公眾號上寫出自己前往新疆旅遊的經歷，表示新疆恐怕是全中國最「安全」的地方。走到哪都有X光機掃瞄，甚至連吃個牛肉麵都要安檢，更提到在新疆生活最重要的東西就是身分證，若不小心丟了，甚至連800公尺的距離都走不了！

這名微博部落客「桑桑姐」貼出許多照片，並提到自己與家人在之前都認為新疆不安全，過去更曾買了機票最後放棄。卻沒想到這次去了之後反而後悔為甚麼沒早點到新疆，因「為太安全了」。並貼出照片，隨處都可以見到全副武裝，穿上繁彈背心與頭盔的「安檢人員」，甚至連飯店門口工作台都有大媽穿上防彈背心顧門，規格堪比北京地鐵的安檢門。

她指出，幾乎所有的酒店、醫院、超市、商場、餐館、景點都需要安檢，連個刮鬍刀都會在X光下被看得一清二楚。並表示在新疆，寧可丟錢包也不能丟了身份證，沒有身份證，大概走不出800公尺，連城都出不了。

桑桑姐還提到，高速公路上經過每個服務區都會封路，設有路障和閃著紅藍燈的公安檢查站。要進出大城市，所有乘客要全部下車，走另一個房間的安檢通道，一人一證驗明正身，並要打開後車廂、引擎蓋接受檢查，還要對著攝像頭「人臉比對」成功之後才能通關。加油站外圍也是鐵絲網密布包圍，出入口都有人員把守，汽車加油時車上也只能有駕駛一人，其餘人必須在站外下車等待。

這名部落客的原文也已刪除，只留下其他網站轉貼的備份文章存在。

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