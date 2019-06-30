中共黨員9000萬 「80後」超過1/3

2019-06-30 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《新華社》報導指出，中國共產黨黨員於2018年底突破9000萬人，比前一年淨增103萬名，且現有黨員中80後、90後占總數超過1/3，大專及以上學歷的黨員人數則多達4493.7萬名，占總數近半。

據《新華社》報導，自中共18大（2012年11月）以來，平均每年有大約390萬人向中共黨組織遞交入黨申請，中國共產黨黨內統計公報指出，截至2018年12月31日，共產黨黨員總數已突破9000萬，來到9059.4萬人。

統計數據顯示，現有中共黨員中，有超過總數1/3的年齡是80後、90後，大專及以上學歷黨員則占49.6％，共有4493.7萬人。詳細數據分別為，年齡30歲及以下黨員1273.9萬人，31至35歲黨員937.7萬人，36至40歲黨員860.4萬人，41至45歲黨員863.5萬人，46至50歲黨員932.6萬人，51至55歲黨員911.9萬人，56至60歲黨員679.5萬人，61歲及以上黨員2599.9萬人。

中共女黨員則是2466.5萬人，占黨員總數的27.2％。少數民族黨員則是664.5萬人，占7.3％。至於現有基層組織則多達461萬個，比上年增加3.9萬個，其中基層黨委23.9萬個，總支部29.9萬個，支部407.2萬個。

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