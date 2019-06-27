「墨西哥人退回圍牆後！」 母欲護被霸凌兒 卻被打成重傷

2019-06-27 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州一名35歲媽媽日前因為兒子在學校遭到種族歧視霸凌，向學校投訴。沒想到隔天回家途中，卻被霸凌少年報復，毆打成重傷。

綜合外媒報導，美國紐澤西州巴賽克市（Passaic City）35歲媽媽魯伊斯（Beronica Ruiz）的12歲兒子18日因為在學校餐廳說了一句「我們都是移民」，被3名同學嗆「滾回墨西哥」、「墨西哥人就該退到圍牆後面」。

隔天，兒子告訴父母他不敢去上學，了解情況後，魯伊斯和丈夫擔心兒子被欺負，於是到學校和副校長見面，並對於校方沒有告知他們兒子被霸凌一事，表達不滿。校方表示，一定會和霸凌學生的家長聯繫，他們這才放心。

隔天，魯伊斯到學校接兒子下課，兩人一起推著1歲女兒的嬰兒車回家。途中，兒子告訴魯伊斯那些霸凌他的學生正在跟蹤他們，不久，魯伊斯的兒子被襲擊，魯伊斯試圖阻止，卻也被打暈在地。魯伊斯的臉部傷勢很嚴重，眼球被打到充血變成黑紅色。

魯伊斯的兒子回到學校後，發現攻擊他的男孩還在上課，顯然並沒有受到懲罰。魯伊斯的丈夫瓦斯奎茲（Alfonso Vasquez）質問校方為何霸凌少年沒有受到任何懲罰，校方竟然回答：「嗯，他和你兒子一樣有受教權。」

魯伊斯和瓦斯奎茲又氣又無助，只好聯繫該市市長洛拉（Hector C. Lora），他們認為，只有市長介入，校方才會處理這件事。洛拉在聲明中嚴重譴責這起霸凌事件，並表示：「雖然這起事件還在調查中，但非常明顯的，這件事令人無法接受，怎麼能攻擊一位母親！」

洛拉表示，他將和警局局長、地方官員、學校以及校方董事會見面，確保此類事件不會再發生。警方也在25日宣布，這名霸凌少年將被以毆打傷人罪名起訴，目前已經請少年家長帶回，等候法庭傳喚。

A 13-year-old boy from New Jersey is charged with assault after allegedly punching a 35-year-old woman last Wednesday, leaving her with fractures to her face & nose.



Beronica Ruiz-Vazquez says the juvenile attacker had bullied her son with racist taunts.



Here's @Jerickaduncan pic.twitter.com/tm1nsmiIYr — CBS Evening News （@CBSEveningNews） 2019年6月26日

美國紐澤西州一名35歲媽媽日前因為兒子在學校遭到種族歧視霸凌，到學校投訴，隔天卻被霸凌少年報復。（圖擷取自《CBS Evening News》）

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