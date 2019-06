「墨西哥人退回圍牆後！」 母欲護被霸凌兒 卻被打成重傷

2019-06-27 23:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐澤西州一名35歲媽媽日前因為兒子在學校遭到種族歧視霸凌,向學校投訴。沒想到隔天回家途中,卻被霸凌少年報復,毆打成重傷。

綜合外媒報導,美國紐澤西州巴賽克市(Passaic City)35歲媽媽魯伊斯(Beronica Ruiz)的12歲兒子18日因為在學校餐廳說了一句「我們都是移民」,被3名同學嗆「滾回墨西哥」、「墨西哥人就該退到圍牆後面」。

隔天,兒子告訴父母他不敢去上學,了解情況後,魯伊斯和丈夫擔心兒子被欺負,於是到學校和副校長見面,並對於校方沒有告知他們兒子被霸凌一事,表達不滿。校方表示,一定會和霸凌學生的家長聯繫,他們這才放心。

隔天,魯伊斯到學校接兒子下課,兩人一起推著1歲女兒的嬰兒車回家。途中,兒子告訴魯伊斯那些霸凌他的學生正在跟蹤他們,不久,魯伊斯的兒子被襲擊,魯伊斯試圖阻止,卻也被打暈在地。魯伊斯的臉部傷勢很嚴重,眼球被打到充血變成黑紅色。

魯伊斯的兒子回到學校後,發現攻擊他的男孩還在上課,顯然並沒有受到懲罰。魯伊斯的丈夫瓦斯奎茲(Alfonso Vasquez)質問校方為何霸凌少年沒有受到任何懲罰,校方竟然回答:「嗯,他和你兒子一樣有受教權。」

魯伊斯和瓦斯奎茲又氣又無助,只好聯繫該市市長洛拉(Hector C. Lora),他們認為,只有市長介入,校方才會處理這件事。洛拉在聲明中嚴重譴責這起霸凌事件,並表示:「雖然這起事件還在調查中,但非常明顯的,這件事令人無法接受,怎麼能攻擊一位母親!」

洛拉表示,他將和警局局長、地方官員、學校以及校方董事會見面,確保此類事件不會再發生。警方也在25日宣布,這名霸凌少年將被以毆打傷人罪名起訴,目前已經請少年家長帶回,等候法庭傳喚。

A 13-year-old boy from New Jersey is charged with assault after allegedly punching a 35-year-old woman last Wednesday, leaving her with fractures to her face & nose.



Beronica Ruiz-Vazquez says the juvenile attacker had bullied her son with racist taunts.



Here's @Jerickaduncan pic.twitter.com/tm1nsmiIYr