2019-06-21 15:36

〔即時新聞/綜合報導〕2018年發生在美國佛州道格拉斯高中的槍擊案,其中一位躲在櫃子得以幸運逃生的18歲高材生卡舒夫(Kyle Kashuv),在畢業後成功取得哈佛大學的入學資格,卻沒想到會因為他在16歲時於網路上發表的種族歧視言論被揭發而失去這個資格。

卡舒夫指出,哈佛在5月時,就要他為這次事件說明。他表示,自己已為這個種族歧視的言論道歉,並認為這些言論愚蠢又傷人,但這些都是在16歲時發表的愚蠢言論,並不能代表現在的自己。而最終哈佛給出的回應則是一封取消他入學資格郵件,內容提到,哈佛非常注重學生的成熟度及道德觀。

在推特上擁有30萬粉絲的卡舒夫是共和黨及川普的死忠支持者,更與川普在白宮面對面談話過,並在槍擊案發生後就一直提倡擁槍權,卻沒想到會因為自己過去的偏激言論而失去進入哈佛的資格。

