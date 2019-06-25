替美國擋移民 墨西哥向邊境派遣1萬5千名士兵

2019-06-25 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國與墨西哥就移民的問題，本月初已經達成協議，墨西哥承諾美國加強遏制非法移民、管控邊界。墨西哥國防辦公室首長桑多瓦爾（Luis Sandoval）週一（24日）表示，已向美墨邊境派遣大約1萬5千名士兵和國民警衛隊，檢查從中美洲遷移的移民。

綜合外媒報導，在加勒比城市坎昆週一（24日）舉行的記者會上，國防首長桑多瓦爾表示，墨西哥軍隊正在拘留移民，以防止他們跨越邊境進入美國，這是墨西哥繼本月初在南部的邊境派遣6500名國民警衛隊隊員後，首次宣布將部署人員到北方的邊境，桑多瓦爾表示，「將部署大約1萬5千名士兵和國民警衛隊到北方邊境」。

墨西哥過去只會拘留停留在該國的非法移民，但不會阻止他們越過邊境去美國。被問到拘留問題時，桑多瓦爾表示，非法移民不是犯罪行為，而是違反行政法，將他們拘留後會轉交給移民局處理。而根據美墨協議，尋求美國政治庇護者也將暫留在墨西哥邊境，等待美國法院審理他們的要求。

墨西哥拘留移民的做法也引起了反彈，新拉雷多（Nuevo Laredo）市長雷瓦斯表示，這是人道問題，新拉雷多市會全力配合，但安置越來越多的移民已經對市政預算造成重擔，雷瓦斯指出，該市的收容所擠滿約3千移民，空間早已不堪負荷。

拘留移民的做法也引起人道主義危機，華雷斯城（Ciudad Juarez）收容所的負責人卡爾維牧師，指責墨西哥政府替美國執行骯髒的工作，「這不是軍隊的工作，這項政策明顯違反了人權」。

據統計，美國5月份在邊境拘留了14萬4千名移民，比4月份增加了32％，比2018年5月增加了278％，其中約包含8萬9千個移民家庭，創下歷史新高。

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